Feirense apresenta carro de parceiro de forma original

SAD do Feirense continua de mãos dadas com os problemas ambientais.

Após ter ganho um prémio de ecologia no final da temporada passada, a SAD do Feirense continua de mãos dadas com os problemas ambientais e, desta vez, juntou-se a um dos seus principais parceiros - Lércio Pinto - para anunciar um novo modelo de carro elétrico.

No vídeo promocional, Rui Ferreira surge a dar uma palestra aos seus jogadores. O tema da conversa de balneário parece ser futebol. Mas será que foi mesmo? O melhor é ver o vídeo: