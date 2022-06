Feirense apela à igualdade nas celebrações do Dia da Criança

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Clube de Santa Maria da Feira convidou várias crianças para visitar o Estádio Marcolino de Castro, equipando-se a rigor.

O Feirense celebrou esta quarta-feira o Dia da Criança com uma galeria onde apela à igualdade. O clube de Santa Maria da Feira convidou várias crianças para visitar o Estádio Marcolino de Castro, equipando-se a rigor.

Nas imagens estão meninos e meninas de várias nacionalidades, raças e portadoras de doenças.

A mensagem "Todos diferentes, todos iguais" surge numa política constante de comunicação e de integração e inclusão com os habitantes de Santa Maria da Feira e com os adeptos do clube.