Feirense anuncia novo parceiro e revela alguns detalhes do equipamento

Kelme passa a vestir o clube de Santa Maria da Feira, que vai competir na Liga SABSEG.

A Kelme foi esta sexta-feira anunciada como o novo parceiro de material desportivo do Feirense. A marca espanhola substitui a Legea, que equipou os fogaceiros nas últimas épocas.

Atualmente no Boavista e Santa Clara, a Kelme tem um forte "know-how" no mundo do futebol, já tendo vestido a equipa principal do Real Madrid e a seleção olímpica espanhola.

Nos próximos dias serão revelados os equipamentos de jogo e de treino, embora alguns detalhes tenham sido já tornados públicos, conforme pode ver nas imagens acima.