Feirense anuncia ESC Online como patrocinador principal

Através de um comunicado, o Feirense oficializou nova parceria com a casa de apostas, ESC Online.

O Feirense anunciou, esta sexta-feira, um novo patrocinador principal. Os Fogaceiros assinaram com a ESC Online, num contrato que se inicia já está temporada e tem validade para mais três. A conhecida casa de apostas estará, segundo o comunicado emitido pelo clube, "presente na frente da camisola oficial de jogo, em vários locais do Estádio Marcolino de Castro, bem como nos diferentes meios de comunicação digital".

"Através desta parceira, vamos conquistar importantes vitórias, dentro e fora de campo, enquanto ajudamos um importante player do mercado de apostas desportivas a crescer ainda mais. Esta aliança, representa uma oportunidade fantástica para a nossa equipa e estamos ansiosos por começar a trabalhar juntos" escreveu o clube, no lançamento desta nova ligação com a marca pertencente à Estoril Sol Digital.