Feirense-Académico de Viseu acabou empatado

Apesar do empate, o Feirense mantém-se no segundo lugar da II Liga, com 47 pontos, mais um do que a Académica, que é terceira e que também empatou com a Oliveirense nesta jornada, mas agora a nove do Estoril Praia, que lidera destacado o segundo escalão.

O Feirense empatou 1-1 com o Académico de Viseu, em jogo da 25ª jornada da II Liga, e atrasou-se na perseguição ao primeiro classificado Estoril Praia.

No Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, Marcus inaugurou o marcador para o Feirense no final da primeira parte (45+2), com o Académico de Viseu a restabelecer a igualdade num remate eficaz de Carter, aos 73 minutos.

Jogo no Estádio no Estádio Marcolino, em Santa Maria da Feira

Feirense - Académico de Viseu, 1-1

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Marcus, aos 45+2.

1-1, Carter, 73.

Feirense: Bruno Brígido, Diga (Platiny, 76), Pedro Monteiro, Ícaro, Ruca, João Tavares (Latyr, 72), Mica, Feliz (Fábio Espinho, 88), Edson Farias, Marcus e Fabrício (João Victor, 70).

(Suplentes: Igor, Washington, Diogo Viana, Fábio Espinho, Platiny, Sérgio Silva, Zé Ricardo, Latyr e João Victor)

Treinador: Filipe Rocha.

Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Mesquita, Diogo Santos, Mathaus, Jorge Miguel, Paná (Paul Ayongo, 62), Zimbabwe, João Vasco, Yuri Araújo (Luisinho, 86), André Carvalhas e Carter (Jeremias Puch, 90).

(Suplentes: Janota, Rafael, Jeremias Puch, Yang Sena, Bondoso, Joel, Filipe, Luisinho e Paul Ayongo).

Treinador: José Gomes.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Yuri Araújo (29) e Pedro Monteiro (46).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.