FC Porto B soma novo jogo sem vencer, mas quebra ciclo do Estrela da Amadora

Empate sem golos no encontro da ronda dez da Liga SABSEG.

O FC Porto B empatou este domingo sem golos em casa do Estrela da Amadora, em jogo da ronda dez da Liga SABSEG. A equipa orientada por Folha averbou assim o quarto encontro consecutivo sem vencer (terceiro empate seguido), mas quebrou um ciclo de cinco triunfos do adversário, entre campeonato e Taça de Portugal.

Na equipa azul e branca, destaque para a titularidade de Danny Loader, avançado inglês que ontem, sábado, se estreou na equipa principal e logo com um golo, na vitória por 4-1 frente ao Boavista.

Com este resultado, o Estrela da Amadora está provisoriamente no quinto lugar , com 15 pontos, enquanto o FC Porto B é 13.º, com 11.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora - FC Porto B, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Sérgio Conceição, André Duarte, Anthony Correia, Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré, Chapi (Miguel Rosa, 76), Diogo Pinto, Salomão (Bruno Gonçalves, 84), Madson (Fabrício, 67) e Paulinho (Tipote, 84).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Tiago Melo, Matheus Dantas, Miranda, Reko, Miguel Rosa, Bruno Gonçalves, Tipote e Fabrício).

Treinador: Ricardo Chéu.

- FC Porto B: Ricardo Silva, Romain Correia, João Marcelo, Zé Pedro, Levi Faustino, Bernardo Folha (Rodrigo Fernandes, 84), Mor Ndiaye, Rodrigo Ferreira, Peglow (Gonçalo Borges, 66), Varela (Vasco Sousa, 78) e Danny Loader (Sebastian Soto, 79).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Wesley, Leonardo Borges, Rodrigo Fernandes, Diogo Abreu, Diogo Ressurreição, Vasco Sousa, Gonçalo Borges e Sebastian Soto).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Ferreira (25), Bernardo Folha (26) e João Marcelo (90+6).

Assistência: 3.014 espectadores.