FC Porto com carga extra e uma ausência de peso no clássico das equipas B

Rui Barros, treinador do FC Porto B

Na receção ao Benfica B, o FC Porto B tenta pôr fim a uma série de seis jogos sem vencer para não se distanciar ainda mais da zona segura. Francisco Conceição é ausência de peso.

Pela situação delicada na tabela (penúltimo lugar) e pelo brio, o FC Porto B está duplamente desafiado a regressar esta segunda-feira às vitórias, na receção à formação B do Benfica (15h00). Também o futuro de Rui Barros no comando técnico poderá estar em causa, tal como O JOGO escreveu na passada semana.

São seis jogos consecutivos sem vencer para os dragões (quatro derrotas e dois empates), com alguns pontos a terem voado nos derradeiros minutos das partidas, mas Tiago Matos passou uma mensagem de otimismo.

"Queremos ganhar e estamos confiantes, apesar de os últimos jogos não terem corrido como desejávamos", afirmou o médio, habitual titular no FC Porto B. Por outro lado, os azuis e brancos terão de ir a jogo sem outro dos jogadores mais utilizados e uma das figuras da equipa: o extremo Francisco Conceição repete a chamada à formação principal e estará hoje em Faro. Ainda assim, o médio Rodrigo Valente, que também trabalhou com Sérgio Conceição nos últimos dias, estará disponível para defrontar as águias.

Apesar da ausência de público Tiago Matos acredita que "jogar em casa pode ser uma vantagem", mas reconhece que do outro lado estará "uma grande equipa". "Acredito que vai ser um jogo equilibrado, mas temos trabalhado bem e estamos muito focados neste jogo", acrescentou o médio, com uma espécie de apelo para os companheiros: "Não podemos perder a fé. Se continuarmos a trabalhar como até aqui, acredito que vamos ganhar." A última vitória dos portistas aconteceu a 29 de novembro do ano passado.