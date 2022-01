FC Porto B vence no Seixal ao cair do pano e mete a terceira na Liga SABSEG

FC Porto B venceu, por 2-1, o Benfica B, no Seixal

Dragões celebraram com um golo marcado aos 93 minutos e ficaram a seis pontos do agora vice-líder do segundo escalão, este em igualdade pontual com o Casa Pia

Num dos jogos de maior cartaz da 17.ª jornada da Liga SABSEG, o FC Porto B triunfou, em pleno Seixal, sobre o Benfica B, por 2-1, e impediu as águias de voltarem à liderança isolada do segundo escalão do futebol profissional português.

O marcador deste clássico, duelo vivido intensamente de parte a parte, fruto da rivalidade histórica entre os dois emblemas, foi inaugurado, aos 30', por Gonçalo Borges. O ala portista aproveitou um desentendimento entre Ganchas e Kokubo na área e, de primeira, atingiu a baliza desprotegida.

Gorada a primeira parte, o Benfica B entrou a todo o gás após regressar das cabines. O caudal ofensivo apresentado na abertura do segundo tempo culminou, logo aos 51', com o tento do empate de Duk, através de um cabeceamento na sequência de um pontapé canto.

A partir daí, o clássico entrou numa fase de, sobretudo, muita disputa de bola, ainda que se tenham assistido a mais oportunidades, nas duas áreas, para se alterar, novamente o marcador. Sem efeitos práticos, o tempo passava e, quando já se perspetivava o empate, Peglow mudou o desfecho.

Verdadeiramente ao cair do pano, o relógio apontava os 93', o avançado, saído do banco de suplentes pouco antes, tirou Nóbrega do caminho à entrada da grande área e, perante apenas Kokubo, evidenciou sangue frio e rematou certeiro para a baliza encarnada.

O triunfo do FC Porto B, o terceiro seguido na Liga SABSEG, permitiu-lhe subir ao quinto lugar, com 27 pontos, ultrapassando Estrela Amadora, Chaves e Nacional e ficar a seis pontos do Benfica B, sem vencer há três rondas, agora fixado na vice-liderança da prova, colado ao Casa Pia.