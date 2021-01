FC Porto B-Varzim muda de estádio, anuncia Liga

FC Porto B e Benfica B empataram a um golo na segunda-feira no Estádio do Dr. Jorge Sampaio

Liga informou que as condições do relvado do Estádio Dr. Jorge Sampaio ditaram mudança de recinto. Jogo será disputado no Olival.

O encontro entre o FC Porto B e o Varzim, referente à 18.ª jornada da II Liga, marcado para o próximo domingo (15 horas), irá realizar-se no Estádio Luís Filipe Menezes, no centro de treinos dos dragões no Olival, Vila Nova de Gaia.

Segundo o comunicado divulgado pela Liga "esta mudança de recinto deve-se ao facto de o FC Porto B ter solicitado, à Liga Portugal, uma vistoria ao relvado do Estádio Dr. Jorge Sampaio, 'casa habitual' dos dragões". Desta vistoria, realizada esta quinta-feira e conduzida pela Comissão Técnica de Vistorias da Liga, "concluiu-se que o relvado do Estádio Dr. Jorge Sampaio não se encontra em condições de utilização na 18.ª ronda, devendo o mesmo manter-se em repouso".

A Liga acrescenta que "perante a impossibilidade de utilização do recinto, nos termos do n. º7, do artigo 29.º do Regulamento das Competições organizadas pela Liga, é admitida a alteração temporária de estádio no caso de obras exigidas pela Liga Portugal".