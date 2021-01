FC Porto B soma sexto jogo seguido sem vencer e Feirense recupera terceiro lugar

Em Santa Maria da Feira, a equipa da casa bateu os jovens dragões por 2-0.

O Feirense recuperou este domingo o terceiro lugar da II Liga, que tinha perdido para o Vizela no sábado, ao receber e vencer o FC Porto B por 2-0, em encontro da 16.ª ronda da competição.

No Estádio Marcolino de Castro, Marcus adiantou os anfitriões já na segunda parte, à passagem do minuto 74, com Fabrício Simões a dilatar a vantagem fogaceira pouco depois, aos 79'.

Com este resultado, o Feirense passou a somar 30 pontos e fecha o pódio da classificação, com mais dois do que o Vizela. O FC Porto B, por sua vez, somou o sexto jogo consecutivo sem vencer e é penúltimo, com 12 pontos.