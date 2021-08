FC Porto B soma primeira vitória da época após cambalhota na Covilhã

Triunfo da equipa de António Folha por 2-1.

A equipa B do FC Porto alcançou este domingo a primeira vitória da época na Liga SABSEG, em casa do Covilhã, jogo da quarta ronda do campeonato.

Depois de dois empates e uma derrota, a equipa orientada por António Folha triunfou por 2-1 e impôs o primeiro desaire ao clube serrano, com uma reviravolta no marcador.

Diogo Almeida colocou o Covilhã na frente ao minuto 11, tendo Bernardo Folha empatado aos 28. O golo do triunfo surgiu em cima do minuto 90, autoria de Loader.

O Covilhã mantém-se no campeonato com sete pontos, enquanto o FC Porto B totaliza agora cinco.

