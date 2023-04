FC Porto B "reforçado" viu quebrada uma série de vitórias em casa do Feirense

Formação de Santa Maria da Feira venceu por 3-0 na ronda 28 da Liga SABSEG.

O FC Porto B viu quebrada neste domingo uma série de três vitórias consecutivas, ao perder em casa do Feirense, por 3-0, na ronda 28 da Liga SABSEG.

O treinador António Folha contou com alguns "reforços" da primeira equipa dos dragões: Rodrigo Conceição, David Carmo, Gonçalo Borges e Gabriel Veron foram titulares, sem esquecer Bruno Costa, há muito a trabalhar com a equipa secundária.

A vitoria do Feirense ficou encaminhada na primeira parte, com golos de João Paulo (28') e André Rodrigues (44'). Washington, no quarto minuto de descontos do segundo tempo, fixou o resultado final.

Com este resultado, a equipa de Santa Maria da Feira ultrapassou o FC Porto B na classificação: é sexta com 41 pontos, mais um do que os dragões.