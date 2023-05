FC Porto B estraga a despedida do Tondela em casa

Dragões venceram por um golo sem resposta na ronda 33 da Liga SABSEG.

O Tondela perdeu com o FC Porto B, por 1-0, no seu último encontro em casa esta temporada, na 33.ª e penúltima jornada da II Liga.

Luan Brito (58 minutos) foi o autor do único golo da partida, dando três pontos ao FC Porto B, que subiu ao quinto posto, com 48 pontos, enquanto o Tondela se mantém no 11.º lugar, com 40.

O FC Porto B foi a primeira equipa a criar perigo junto da baliza, com João Mendes (5 minutos) a picar a bola, que saiu ao lado do poste esquerdo da baliza do Tondela, com Luan Brito (18) a obrigar Philip Tear a uma boa defesa, antes de Marcus (26) rematar ligeiramente ao lado.

O Tondela tentou reagir à pressão e um remate de Bebeto (28) conseguiu fazer "tremer" Francisco Meixedo, que, três minutos depois, segurou um "tiro" de Rafael Barbosa (31).

Tozé Marreco, que levou menos dois atletas para o banco, foi obrigado, ainda na primeira parte, a fazer duas substituições, com as saídas de Pedro Augusto, lesionado no ombro esquerdo, e Telmo Arcanjo, que saiu de maca.

Na segunda parte, o FC Porto B manteve a pressão, com Marcus (54) a criar a primeira oportunidade, que "esbarrou" na defesa de Philip Tear, seguido de remates ao lado de João Mendes (56) e Gonçalo Borges (57).

A insistência da formação de António Folha acabou por dar frutos, com Luan Brito (58) a rematar para o fundo da baliza da equipa da casa e inaugurar o marcador.

O Tondela não conseguiu reagir e Gonçalo Borges (61) ainda tentou aumentar a diferença no marcador, mas Philip Tear não permitiu.

Até ao final do encontro, o Tondela conseguiu um remate perigoso, com Betel Munhungo (74) a atirar por cima, antes de Marcelo Alves, assistido por Tiago Almeida, também tentar o golo, mas Francisco Meixedo defendeu.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela - FC Porto: 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Luan Brito, 58 minutos.

Equipas:

- Tondela: Philip Tear (Joel Sousa, 76), Jota, Marcelo Alves, Manu Hernando (Dário Miranda, 77), Tiago Almeida, Bebeto, Pedro Augusto (Betel Munhungo, 11), Rodrigo Fajardo, Telmo Arcanjo (Bruno Cuba), Rúben Fonseca (Tomislav Strkalj, 46) e Rafael Barbosa.

(Suplentes: Joel Sousa, Rafael Alcobia, Dário Miranda, Betel Munhungo, Bruno Cuba e Tomislav Strkalj).

Treinador: Tozé Marreco.

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Conceição, João Marcelo (Mota, 90), Zé Pedro, João Mendes, Bernardo Folha, Sidnei Tavares (Levi, 77), Abraham Marcus (Rui Monteiro, 77), Vasco Sousa, Gonçalo Borges (Romain Correia, 89) e Luan Brito (Samba Cone, 73).

(Suplentes: Runje, Romain Correia, David Vinhas, Rodrigo Ferreira, Samba Cone, Rodrigo Fernandes, Rui Monteiro, Levi e Mota).

Treinador: António Folha

Árbitro: Flávio Lima (AF de Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Betel Munhungo (79).

Assistência: 1.074 espectadores.