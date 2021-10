FC Porto B e Rio Ave empatam na Liga SABSEG

FC Porto B e Rio Ave empataram no Olival

Empate 1-1 em jogo da sétima jornada da II Liga.

FC Porto B e Rio Ave empataram este domingo, 1-1, em jogo da sétima jornada da Liga SABSEG disputado no Olival.

Gabrielzinho abriu o marcador para o Rio Ave ainda antes do intervalo, aos 44 minutos, tendo Mor Ndiaye empatado para o FC Porto e fechado as contas, já no segundo tempo, aos 77'.

O Rio Ave ocupa a segunda posição da II Liga, com 14 pontos, os mesmos do Benfica B, enquanto o FC Porto é o nono classificado, com nove pontos, os mesmos de Chaves (oitavo) e Covilhã (décimo).