FC Porto B derrotado em casa, apesar dos reforços da equipa principal

Oliveirense venceu o FC Porto B, por 2-1

O FC Porto B voltou a perder na II Liga, agora na receção à Oliveirense e por 2-1. Em partida da 20ª jornada, Toni Martinez abriu o marcador logo aos cinco minutos, mas Machado (31') e Bortoluzo (73') deram a volta ao marcador.

O jogo fica ainda marcado pela expulsão de Bernardo Folha. Lançado no jogo aos 67 minutos, o filho de António Folha acabou por ser expulso com vermelho direto 10 minutos depois da estreia numa prova profissional. Um lance muito contestado pelos portistas.

A equipa B do FC Porto segue assim no último lugar, com apenas 14 pontos; enquanto a Oliveirense é 12º com 21 pontos.

Recorde-se que Romário Baró e Toni Martínez foram dois "reforços" de peso para a equipa B do FC Porto.

O avançado espanhol, recorde-se, foi suplente não utilizado no dérbi com o Boavista, na noite de sábado, enquanto o jovem médio português não esteve, sequer, no banco de suplentes.

Toni Martínez, refira-se, não jogava desde o dia 19 de janeiro, quando entrou nos minutos finais da meia-final da Taça da Liga com o Sporting. Já Romário Baró tinha como última aparição o encontro em casa com o Moreirense, no dia 3 de janeiro, entrando nos instantes finais do jogo da ronda 12 do campeonato.

Cláudio Ramos foi titular este domingo, mas não é a primeira vez que o guarda-redes atua esta época na formação secundária dos dragões.