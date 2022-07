FC Porto B começou a trabalhar no Olival com 17 jogadores à disposição

Os destaques do primeiro dia de trabalhos na formação secundária dos dragões foram a estreia do reforço Abraham Marcus, a continuidade de Samba Koné e a promoção de David Vinhas, Giorgi Abuashvili e de Rui Monteiro, jovens que transitaram dos sub-19

O FC Porto B, da II Liga, arrancou esta sexta-feira a temporada de 2022/23 no Olival, com o técnico António Folha a contar com 17 jogadores no primeiro dia de trabalho.

O plantel à disposição realizou o primeiro treino da pré-temporada e os destaques foram a estreia do reforço Abraham Marcus junto dos novos companheiros, a continuidade de Samba Koné, cujo empréstimo foi prolongado durante mais uma temporada, e a promoção de David Vinhas, de Giorgi Abuashvili e de Rui Monteiro, jovens que atuaram pelos sub-19 portistas na temporada passada.

Na lista dos 17 jogadores disponíveis constam os seguintes nomes: Roko Runje, Romain Correia, Samba Koné, Giorgi Abuashvili, Sidnei Tavares, Tomás Esteves, Ivan Cardoso, Rodrigo Fernandes, David Vinhas, Mor N"Diaye, Rodrigo Pinheiro, Silvestre Varela, Levi Faustino, Ejaita Ifoni, Zé Pedro, Abraham Marcus e Rui Monteiro.