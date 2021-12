FC Porto B bate o Leixões e sobe ao oitavo lugar da Liga SABSEG

Com este triunfo, o FC Porto B subiu do 11.º para o oitavo lugar, com 18 pontos. O Leixões desceu do 10.º para o 11.º posto, continuando com 15 pontos.

João Marcelo marcou o golo que permitiu ao FC Porto B bater este sábado, em casa, o Leixões, por 1-0, numa partida relativa à 13.ª jornada da Liga SABSEG.

Com este triunfo, a equipa portista subiu do 11.º para o oitavo lugar, com 18 pontos. O Leixões desceu do 10.º para o 11.º posto, continuando com 15 pontos.

A primeira parte foi disputada longe das duas balizas e mostrou duas equipas cautelosas e sem grande capacidade para vencer as defesas contrárias e a primeira vez que houve perigo foi aos 15 minutos após um erro portista numa saída para o ataque, com Kiki, descaído sobre a esquerda, a rematar para fora.

Seck e Kiki foram os responsáveis pelos lances ofensivos do Leixões, sempre pelo flanco esquerdo, e o FC Porto B ameaçou pela primeira vez a baliza de Stefanovic aos 45+1 minutos, quando Silvestre Varela conseguiu um remate acrobático no seguimento de um cruzamento de Gonçalo Borges, que, porém, saiu fraco e para as mãos do guardião leixonense.

A segunda começou da melhor maneira para os dragões. João Marcelo, um central que hoje foi médio defensivo, acorreu a um cruzamento largo da esquerda, cabeceou e bateu Stefanovic, deixando a sua equipa em vantagem.

O golo desorientou o Leixões durante largos minutos e o FC Porto B conseguiu então ter mais bola e jogar com mais tranquilidade e segurança, "matando" à nascença as tentativas que opositor ensaiou para lançar ataques.

Os portistas estiveram mais vezes perto de ampliar a sua vantagem do que os leixonenses de conseguir empatar.

Stefanovic esteve em bom plano aos 67 minutos e o Leixões voltou ao ataque com algum perigo à entrada do último quarto de hora, quando Thalis desferiu um remate em arco que assustou Ricardo Silva.

Logo depois, Gonçalo Borges podia ter feito o 2-0 e Varela também (83), mas Stefanovic negou-lhes o golo com grandes defesas.

Só já nos minutos finais é que o Leixões, em desespero de causa, encostou o FC Porto à sua baliza, ganhando alguns cantos e criando alguns lances de perigo, dois deles por Isnaba Graça e um por Nduwarugira, este com um tiro que forçou Ricardo Silva a uma grande defesa.

Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia

FC Porto B - Leixões, 1-0.

Intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, João Marcelo, 47 minutos.

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Romain Correia, João Marcelo, Zé Pedro, Rodrigo Ferreira, Ndiaye, Bernardo Folha, Leonardo Borges, Silvestre Varela (João Mendes, 89), Gonçalo Borges (Peglow, 89) e Namaso Loader (Jorge Meireles).

(Suplentes: Ivan Cardoso, João Mendes, Umaro, Diogo Abreu, Peglow, Jorge Meireles, Diogo Ressurreição, Wesley e Levi Faustino).

Treinador: António Folha.

- Leixões: Stefanovic, Calasan, Leo Bolgado, Nduwarugira, Coronas (Luisinho, 86), Kiki (Isnaba Graça, 76), Morim (George, 57), Seck, Oliveira (Sapara, 57), Luan Santos e Thalis (Mory Bamba, 85).

(Suplentes: Beunardeau, Sapara, Diogo Leitão, George, Luisinho, Mory Bamba, Ben Hassan, Gustavo França e Isnaba Graça).

Treinador: José Mota

Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kiki (15), Rodrigo Ferreira (19), Morim (25), Silvestre Varela (55), Gonçalo Borges (61), Léo Bolgado 82), Ricardo Silva (90+1) e Stefanovic (90+5).

Assistência: 343 espectadores.