FC Porto B bate Benfica B e termina no quinto lugar da II Liga

A equipa comandada por António Folha levou a melhor sobre o conjunto às ordens de Luís Castro.

O FC Porto B recebeu e venceu o Benfica B por 3-1, na 34ª e última jornada da II Liga.

No Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia, na manhã deste sábado, Bernardo Folha, ainda na primeira parte, João Marcelo, aos 52 minutos, e Rodrigo Pinheiro, à passagem dos 70", colocaram os dragões na frente por três golos de diferença. Em período de compensação, Diego Moreira reduziu para as águias.

Com este desfecho no clássico dos bês, os azuis e brancos fecham a época no quinto posto da classificação, com 51 pontos, enquanto os encarnados acabam com 38 e ocupam, para já, a 13ª posição, correndo o risco de descerem na tabela nesta derradeira ronda.