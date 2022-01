Farense vence sub-23 do Portimonense em jogo de preparação

Vasco Faísca fez o primeiro jogo ao serviço do Farense. A estreia oficial será no dia 12.

Em jogo treino realizado esta tarde, à porta fechada, no São Luís, o Farense bateu os sub-23 do Portimonense, por 2-0, naquela que foi a estreia de Vasco Faísca no banco de suplentes dos algarvios.

Os golos dos "Leões de Faro" foram apontados por Cristian Ponde e Pedro Henrique.

Este foi o primeiro teste do novo treinador do Farense, desde que assumiu os destinos da equipa no passado dia 22 dezembro.

O primeiro jogo oficial de Vasco Faísca, para o campeonato, está reservado para o próximo dia 12, em casa do Varzim, num encontro ainda referente à 16ª jornada da Liga SABSEG, que foi adiado devido aos casos de covid-19 que assolaram os poveiros.