Farense vence Penafiel com reviravolta tardia e sobe à vice-liderança provisória

No assalto final à baliza do Penafiel, no minuto 90, Lucão marcou o golo que selou o triunfo, levando as bancadas do Estádio de São Luís ao delírio.

O Farense somou este sábado a terceira vitória consecutiva na Liga SABSEG ao bater em casa o Penafiel (2-1), virando o marcador do jogo da 29.ª jornada com um golo do dianteiro brasileiro Lucão, aos 90 minutos.

Num encontro com final emocionante, os algarvios somaram a reviravolta com golos de Elves Baldé (69 minutos) e Lucão, ambos lançados do banco por José Mota após o tento inaugural de Vasco Braga (51), de livre direto.

O Farense jogou uma cartada importante na luta pela subida, saltando à condição para o segundo lugar, com 54 pontos, mais um do que o Estrela da Amadora (menos um jogo), e aumentando a distância para o Académico de Viseu, quarto classificado (49), goleado hoje na receção à Oliveirense (1-4).

Os minutos iniciais da partida ficaram marcados pelo domínio do Farense: Marco Matias obrigou o guardião penafidelense a excelente defesa (11), Cristian Ponde falhou o remate em boa posição na área e um cruzamento-remate de Mattheus Oliveira foi desviado pela barra (15).

Os algarvios mantiveram a pressão, com Pedro Henrique a desperdiçar uma oportunidade clamorosa, atirando às malhas laterais depois de ultrapassar Filipe Ferreira (22), que pouco depois se opôs com uma grande estirada a um cabeceamento de Mattheus Oliveira (28).

O Penafiel, que esteve perto do golo ainda antes do intervalo - Roberto rematou para grande defesa de Ricardo Velho (38) -, iniciou a segunda metade praticamente em vantagem, com Vasco Braga a abrir o ativo na marcação irrepreensível, com o pé esquerdo, de um livre direto chegado à grande área (51).

O Farense acusou o golo e teve uma reação morna até que o extremo Elves Baldé, um dos suplentes lançados por José Mota, repôs a igualdade, aos 69 minutos, num tiro de fora da área que parecia ser de defesa à figura, só que Filipe Ferreira não agarrou e deixou escapar a bola para dentro da baliza.

No assalto final à baliza do Penafiel, no minuto 90, Lucão ganhou um duelo aéreo, Rui Costa amorteceu com o peito e o avançado assinou o seu sétimo golo na prova num remate forte que levou as bancadas do Estádio de São Luís ao delírio.