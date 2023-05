Farense vence na Madeira e ganha dois pontos na luta pela subida direta

Triunfo por 0-1 na casa do Nacional permite à equipa de José Mota ficar com três pontos a mais face ao Estrela, que empatou na Trofa. Algarvios jogaram quase meia hora com menos um

O Farense está mais próximo da subida de divisão direta ao primeiro escalão do futebol português. Os algarvios deslocaram-se ao terreno do Nacional e venceram, por 0-1.

Um golo de Cláudio Falcão, na segunda parte, fez a diferença para um conjunto algarvio que jogou reduzido a 10 devido a expulsão do mesmo atleta, ao minuto 65.

Com este resultado, o Farense aproveitou o empate do Estrela da Amadora para ficar com mais três pontos em relação ao terceiro classificado. Restam duas jornadas às duas equipas.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Farense: 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Cláudio Falcão, 60 minutos.

Equipas:

Nacional: Lucas França, Clayton Sampaio (Gustavo Silva, 84), Rafael Vieira, Paulo Vitor, André Sousa (José Gomes, 72), Danilovic, Rúben Ramos (Bruno Gomes, 90+1), Zé Manuel, Rúben Macedo (Pipe Gomez, 72), Dudu e Witi (Luís Esteves, 90+1).

(Suplentes: Rui Encarnação, João Aurélio, José Gomes, Bruno Gomes, Luís Esteves, Jota, Sérgio Marakis, Pipe Gomez e Gustavo Silva).

Treinador: Filipe Cândido.

Farense: Ricardo Velho, Pastor (Talocha, 69), Gonçalo Silva, Muscat, Abner, Cláudio Falcão, Fabrício Isidoro (Robson, 90), Mattheus Oliveira (Vítor Gonçalves, 73), Cristian Ponde (Marcos Paulo, 69), Marco Matias e Pedro Henrique (Rui Costa, 90).

(Suplentes: Rafael Defendi, Robson, Sapara, Marcos Paulo, Lucão, Elves Baldé, Rui Costa, Talocha e Vítor Gonçalves).

Treinador: José Mota.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cláudio Falcão (22, 66)), Dudu (25) e Clayton Sampaio (77). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Cláudio Falcão (66)

Assistência: 3 644 espectadores.