Farense vence em Penafiel e acelera para a permanência na Liga SABSEG

O Farense venceu no terreno do Penafiel por 3-1, confirmando o bom momento na Liga SABSEG , e deu passos seguros rumo à permanência, num jogo emotivo da 27ª jornada.

Madi Queta, Bruno Paz e Mayambela, este no segundo tempo, foram os pais do merecido triunfo do Farense em Penafiel, que ainda marcou por Feliz Vaz, mas foi menos eficaz e cometeu erros defensivos bem aproveitados pelos algarvios.

A sete jornadas do fim, o Farense, com três vitórias nos últimos quatro jogos, subiu provisoriamente ao décimo lugar, com 34 pontos, a um do Penafiel, que é nono, com 35.

A primeira parte foi animada, com domínio e oportunidades de golo repartidas, mas o Farense foi mais eficaz, capitalizando dois erros defensivos do Penafiel, e saiu para o descanso em vantagem.

O central Silvério tentou sair a jogar, aos 22 minutos, mas Madi Queta, mais em evidência no primeiro tempo, tirou-lhe a bola, entrou na área, passou ainda por Leandro Teixeira e bateu Caio Secco, inaugurando o marcador.

O golo deu confiança aos algarvios, que ficaram perto de um estrago maior aos 27, mas Vasco Lopes falhou escandalosamente a emenda ao cruzamento de Bruno Paz, reagindo o Penafiel por Édi Semedo, aos 33.

Feliz foi o autor do passe e, no mesmo minuto, chamou a si todo o protagonismo, ao receber na direita, junto à área do Farense, cortar para dentro e rematar devagar, mas colocado, restabelecendo a igualdade, que os algarvios voltariam a desfazer nos descontos do primeiro tempo.

Queta tomou conta de um passe atrasado do penafidelense David Caiado e serviu de calcanhar Bruno Paz, que rematou e bateu Caio Secco pela segunda vez.

O Penafiel entrou melhor no segundo tempo e, por duas vezes, esteve perto de empatar o jogo, por Ronaldo Tavares, mas seria o Farense a voltar a marcar, por Mayambela, aos 54 minutos.

O extremo sul-africano, em aceleração, tirou dois adversários do caminho e, já na área do Penafiel, fuzilou o desamparado Caio Secco, que ainda viu Pedro Albino e, sobretudo, Vasco Matos, a ameaçarem, logo a seguir, o quarto golo dos algarvios.

O Penafiel acusou o golo e a reação foi ténue, não conseguindo, por isso, atenuar o resultado e evitar a derrota, a segunda consecutiva.