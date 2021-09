Farense vence Alverca em jogo particular

O único golo da partida foi apontado pelo médio brasileiro Lucas Felippe.

O Farense, sob o comando do novo treinador, Fernando Pires, venceu hoje o Alverca, da Liga 3, por 1-0, em jogo particular disputado em São Brás de Alportel, na academia do clube da II Liga.

O único golo da partida foi apontado pelo médio brasileiro Lucas Felippe, que esta época só foi utilizado oficialmente na equipa de sub-23, a qual soma duas derrotas em dois jogos na Liga Revelação.

Fernando Pires, 60 anos, que orientava precisamente os sub-23, foi nomeado esta semana para o cargo de treinador da equipa principal, sucedendo no cargo a Jorge Costa.

O ex-treinador deixou o Farense no 16.º e antepenúltimo lugar da II Liga, com apenas um ponto em quatro jornadas.

A estreia oficial de Fernando Pires está marcada para 13 de setembro, com a deslocação ao terreno do Académico de Viseu.