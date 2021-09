Farense vai receber o Benfica B no Estádio Algarve

Relvado do Estádio de São Luís está interditado e o Farense vai receber o Benfica B em casa emprestada, no Estádio Algarve.

A Liga Portugal anunciou que o jogo entre o Farense e o Benfica B, relativo à sexta jornada da Liga SABSEG, vai disputar-se no Estádio Algarve, face à impossibilidade de realizar-se no São Luís, casa do emblema algarvio.

Recorde-se que, após segunda nota negativa, o relvado do Estádio de São Luís foi interditado a qualquer tipo de atividade desportiva. O Farense terá então de jogar em casa emprestada.