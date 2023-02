Farense segura segundo lugar frente ao Estrela com penálti nos instantes finais

Empate a dois golos no jogo da ronda 19 da II Liga.

O Farense, com o interino Neca no banco, segurou o segundo lugar da II Liga, ao garantir o empate (2-2) com um golo de penálti nos descontos, na receção ao perseguidor Estrela da Amadora.

No jogo de abertura da 19.ª jornada, os forasteiros estiveram duas vezes por cima no marcador, com golos de Aloísio Souza (nove minutos) e Ronald Pereira (64), mas os algarvios anularam as duas desvantagens, com golos de Elves Baldé (40) e Pedro Henrique (90+2, de grande penalidade).

Após este duelo de candidatos à subida, quente fora das quatro linhas - quatro elementos dos bancos das duas equipas foram expulsos nos últimos minutos -, o Farense permanece no segundo lugar, com 35 pontos, mais um do que o Estrela da Amadora e mais quatro do que o Académico de Viseu (menos um jogo), adversário dos algarvios na próxima ronda.

Uma hora antes da partida, o Farense, que somava dois desaires consecutivos no campeonato, anunciou a rescisão unilateral com o treinador Vasco Faísca, depois de as duas partes não terem chegado a acordo, tendo a equipa sido dirigida pelo até agora adjunto Neca, de forma interina antes da apresentação de um novo treinador.

Os tricolores abriram o marcador na primeira ocasião da partida, aos nove minutos: após um canto curto, à direita, Jean Felipe cruzou rasteiro junto à quina da área e a bola passou entre a defesa e o guardião dos algarvios, com Aloísio Souza a chegar mais rápido para a finalização ao segundo poste.

A equipa de Sérgio Vieira parecia mais tranquila em campo, mas não criava perigo, enquanto o Farense, com mais dificuldades em ligar jogo, esteve perto do empate quando Elves Baldé 'furou' na grande área e o guarda-redes Bruno Brígido evitou o golo com excelente defesa (25).

Perto do intervalo, aos 40, os algarvios conseguiram mesmo a igualdade, num cruzamento/remate de Elves Baldé, com o pé direito, no flanco esquerdo, cuja trajetória, com a bola a bater no relvado à sua frente, acabou por iludir o guardião do Estrela da Amadora.

No segundo tempo, com o Farense a tentar ter mais bola, surgiu o golo dos forasteiros, aos 64 minutos: Miguel Lopes ganhou espaço à direita e cruzou a preceito para o cabeceamento de Ronald Pereira ao segundo poste.

Com o ascendente algarvio na resposta imediata, sobressaiu o guardião Bruno Brígido, que 'tirou' o golo a Pedro Henrique (64) e desviou para canto um remate perigoso de Rui Costa (76).

Em cima do minuto 90, Marco Matias sofreu falta de Kialonda Gaspar na grande área e Pedro Henrique converteu a respetiva grande penalidade, para gáudio dos adeptos locais (90+2).

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Estrela da Amadora, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Aloísio Souza, 09 minutos.

1-1, Elves Baldé, 40.

1-2, Ronald Pereira, 64.

2-2, Pedro Henrique, 90+2 (grande penalidade).

Equipas:

- Farense: Rafael Defendi, Diogo Viana (Bandarra, 83), Gonçalo Silva, Robson, Abner, Marcos Paulo (Mattheus Oliveira, 71), Vítor Gonçalves (Rui Costa, 71), Fabrício Isidoro (Lucão, 83), Elves Baldé (Cristian Ponde, 66), Marco Matias e Pedro Henrique.

(Suplentes: Ricardo Velho, Bandarra, Muscat, Talocha, Mattheus Oliveira, Lucão, Rui Costa, Sapara e Cristian Ponde).

Treinador: Neca.

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Erivaldo Almeida, Miguel Lopes (João Silva, 82), Kialonda Gaspar, Jean Felipe, Aloísio Souza, Vitó (Sebastián Guzmán, 66), João Reis, Gustavo Henrique (Ronald Pereira, 32), Regis Ndo (Diogo Salomão, 66) e Ronaldo Tavares (Rui Correia, 82).

(Suplentes: António Filipe, Hevertton Santos, Rui Correia, Mansur, Sebastián Guzmán, Diogo Salomão, Ronald Pereira, João Silva e Kikas).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Marcos Paulo (36), Ronaldo Tavares (43), Vitó (53), Aloísio Souza (58), Diogo Viana (67), Fabrício Isidoro (80), João Silva (88) e Rui Correia (90+2).

Assistência: Cerca de 3.000 espectadores.