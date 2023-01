Farense reforça-se no vizinho algarvio: "Muito feliz de estar de volta"

Sapara foi oficializado como reforço do Farense, por empréstimo do Portimonense.

O Farense reforçou-se com o extremo Sapara, emprestado pelo vizinho Portimonense por época e meia. O negócio prevê ainda uma opção de compra no valor de um milhão de euros.

Sapara, que foi contratado, precisamente, no mercado de inverno do ano passado, nunca vingou no conjunto de Paulo Sérgio, tendo sido várias vezes utilizado a partir do banco.

Depois de Mattheus Oliveira, o nigeriano é o segundo reforço dos "Leões de Faro", que esta temporada têm como objetivo o regresso à Liga principal do futebol português.

"Estou muito feliz por aceitar este novo desafio, e de estar de volta a uma casa que já conheci em 2014 mas desta vez com objetivos maiores e com muita vontade de ajudar a equipa a atingi-los e de mostrar o meu futebol", afirmou Sapara aos meios oficiais do emblema algarvio.