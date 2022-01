Farense e o adiamento do jogo com o Varzim: "Na chegada ao estádio, às 14h15..."

Encontro entre Varzim e Farense, agendado para as 15h30 desta quarta-feira, foi adiado ao início da tarde.

O encontro entre Varzim e Farense, agendado para as 15h30 desta quarta-feira, foi adiado ao início da tarde, tendo em conta a determinação de isolamento profilático ao plantel da formação poveira. O Farense, entretanto, reagiu em comunicado, afirmando estar "em contacto com as instâncias desportivas para avaliar" a decisão, da qual tomou conhecimento apenas "na chegada ao Estádio do Varzim, às 14h15".

"O Sporting Clube Farense SAD comunica que, na chegada ao Estádio do Varzim Sport Club às 14h15, foi confrontado com o comunicado da Liga que devido a outro surto na equipa do Varzim Sport Club, o delegado de saúde obriga o adiamento do jogo marcado para as 15h30. Encontramo-nos em contacto com as instâncias desportivas para avaliar esta decisão", pode ler-se em comunicado.