Farense opera reviravolta contra Académica e soma segundo triunfo consecutivo

Redação com Lusa

A equipa algarvia ocupa agora o 15.º lugar da tabela, com 20 pontos e um jogo em atraso, enquanto os "estudantes" continuam no 18.º e último lugar, com 11 pontos.

O Farense somou esta quinta-feira o segundo triunfo consecutivo na II Liga, vencendo a Académica, por 3-1, em jogo em atraso da 17.ª jornada do campeonato, conseguindo a reviravolta numa segunda parte de alto nível.

Costinha abriu o ativo para a equipa última classificada do segundo escalão, logo aos seis minutos, mas o Farense deu a volta após o intervalo, com golos de Cristian Ponde (56'), Vasco Lopes (70') e Fabrício Isidoro (80').

A equipa algarvia ocupa agora o 15.º lugar da tabela, com 20 pontos e um jogo em atraso, enquanto os "estudantes" continuam no 18.º e último lugar, com 11 pontos.

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Académica, 3-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Costinha, 6 minutos.

1-1, Cristian Ponde, 56'.

2-1, Vasco Lopes, 70'.

3-1, Fabrício Isidoro, 80'.

Equipas:

- Farense: Rafael Defendi, Bura (Gut, 46), Robson, Cláudio Falcão, Bandarra, Mica (Fabrício Isidoro, 72), Bruno Paz, Abner, Mayambela (Elves Baldé, 66), Madi Queta (Vasco Lopes, 66) e Cristian Ponde (Rafinha, 88).

(Suplentes: Ricardo Velho, Gut, Vasco Lopes, Rafinha, Fabrício Isidoro, Henrique, Elves Baldé, Sylla e Eduardo Mancha).

Treinador: Vasco Faísca.

- Académica: Stoijkovic, Guilherme (Hugo Seco, 73), Justiniano, João Tiago (Pavlic, 81), David Sualehe, Ricardo Dias, Reko (Fábio Vianna, 81), Mimito (Caballero, 73), Traquina, Costinha (Fatai, 68) e João Carlos.

(Suplentes: Mika, Fatai, Fábio Vianna, Pavlic, João Lucas, Michael Douglas, Caballero e Hugo Seco).

Treinador: Pedro Duarte.

Árbitro: Dinis Gorjão (Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Reko (36), Guilherme (41), Bandarra (64) e Traquina (87).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.