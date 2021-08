Farense garante Bruno Paz até final da época por empréstimo do Sporting

Bruno Paz com a camisola do Farense

Jogador de 23 anos vai evoluir na Liga SABSEG.

O Farense anunciou esta segunda-feira a contratação de Bruno Paz, jogador de 23 anos, que chega emprestado pelo Sporting até final da corrente temporada. Bruno Paz pode atuar quer a defesa ou médio direito, começou no Vinhense, com passagens no Barreirense e Belenenses, mas foi em Alvalade que conquistou dois tÍtulos nacionais de Juniores.

O jogador já está em Faro e depois de ter feito os exames médicos assinou pelo Farense. "Muito feliz por abraçar este novo projeto. Venho para este clube para evoluir e para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos", afirmou o jogador.