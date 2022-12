Farense formaliza saída de Pedro Albino

Defesa segue para o União de Leiria, por empréstimo.

O Farense, através de um curto comunicado, formalizou esta quinta-feira a saída de Pedro Albino para o União de Leiri.a

"O Sporting Clube Farense comunica que chegou a acordo com o UD Leiria, relativamente à cedência do atleta Pedro Albino. O Farense salvaguardou os seus interesses económicos durante as próximas épocas. Deixamos os nossos votos de sucesso ao jogador", pode ler-se.

Pedro Albino chegou a Faro na época 2021/22 vindo do Amora, tendo ingressado nos sub-23 dos "Leões de Faro", tendo ainda realizado nessa época sete jogos pela equipa principal. Na presente temporada, o defesa-direito perdeu espaço com a chegada de Diogo Viana, tendo sido relegado para a equipa de sub-23, onde apenas realizou nove jogos.

Nas duas temporadas que esteve em Faro, Pedro Albino realizou 13 partidas (1022 minutos), quatro pela equipa principal e nove pelos sub-23, que competem na Liga Revelação.