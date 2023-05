Farense festeja a subida de divisão em casa com mais uma vitória

Triunfo por 3-1 na receção ao Tondela.

O Farense festejou a subida à I Liga com a sua oitava vitória consecutiva, ao bater o Tondela (3-1) num Estádio de São Luís praticamente lotado para o último jogo da temporada.

Depois de terem assegurado a promoção à elite no sofá, na semana passada, os algarvios celebraram com cerca de seis mil adeptos nas bancadas, virando o golo inicial dos beirões, por Rafael Barbosa, aos dois minutos, com tentos de Cristian Ponde (13, de grande penalidade, e 23) e Mattheus Oliveira (42).

Ao cabo de 34 jornadas, a equipa de José Mota fechou a época no segundo lugar, com 69 pontos, a dez do campeão Moreirense, enquanto o Tondela, que só averbou um ponto nos últimos quatro jogos da II Liga, terminou no 11.º posto, com 40 pontos.

O Tondela tentou ser desmancha-prazeres, abrindo o marcador de forma madrugadora, logo no segundo minuto da partida: Ricardo Alves cruzou rasteiro da esquerda e Cuba assistiu para o remate certeiro de Rafael Barbosa.

A estrear o equipamento da próxima época, a equipa de Faro, disposta a oferecer um sucesso aos seus adeptos, reagiu bem e conseguiu a reviravolta antes da meia hora de jogo com um bis de Cristian Ponde.

O jogador luso-romeno empatou de grande penalidade (13 minutos) e fez o 2-1 num cabeceamento, com "ajuda" de Babacar Niasse, que deixou "escapar" a bola para dentro da baliza com uma defesa incompleta.

A três minutos do intervalo, o Farense, de regresso à I Liga após dois anos de ausência, avolumou a diferença: após um cruzamento da esquerda e uma disputa aérea, a bola sobrou para Mattheus Oliveira "fuzilar" sem hipóteses para o guardião do Tondela.

Na segunda parte, a festa e os cânticos continuaram nas bancadas, mas o ritmo de jogo decaiu, ainda que os algarvios tenham perto do quarto golo, nomeadamente num remate à barra de Rui Costa, nos descontos.

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Tondela, 3-1.

Ao intervalo: 3-1.

Marcadores:

0-1, Rafael Barbosa, 02 minutos.

1-1, Cristian Ponde, 13 (grande penalidade).

2-1, Cristian Ponde, 23.

3-1, Mattheus Oliveira, 42.

Equipas:

- Farense: Rafael Defendi (Miguel Carvalho, 49), Pastor (Diogo Viana, 60), Gonçalo Silva, Muscat, Abner, Cláudio Falcão, Fabrício Isidoro (Marcos Paulo, 71), Mattheus Oliveira, Cristian Ponde (Rui Costa, 60), Marco Matias (Vítor Gonçalves, 71) e Pedro Henrique.

(Suplentes: Miguel Carvalho, Diogo Viana, Robson, Talocha, Marcos Paulo, Vítor Gonçalves, Rui Costa, Lucão e Elves Baldé).

Treinador: José Mota.

- Tondela: Babacar Niasse, Tiago Almeida, Jota Gonçalves, Marcelo Alves, Ricardo Alves, Bebeto, Pedro Augusto (Betel, 67), Dário Miranda (Rúben Fonseca, 46), Cuba (Rafael Alcobia, 67), Rafael Barbosa e Tomislav Strkalj.

(Suplentes: Joel Sousa, Rafael Alcobia, Betel, Rúben Fonseca).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Abner (57), Marcos Paulo (74) e Pedro Henrique (88).

Assistência: cerca de 6.000 espcetadores.