Farense empata frente ao Leixões e deixa Nacional isolado na liderança

Ryan Gauld marcou o golo do empate do Farense

O Leixões, que somou o terceiro jogo consecutivo sem perder, segue agora no nono lugar do campeonato, com 33 pontos.

Leixões e Farense empataram esta segunda-feira, 1-1, em partida da 24.ª jornada da II Liga, em que os algarvios arrancaram a igualdade na fase final do encontro.

Os forasteiros até foram melhores no primeiro tempo, mas acabaram por ser os matosinhenses a inaugurar o marcador, por João Graça, aos 46 minutos, dominando a etapa complementar, mas não evitando que, aos 83 minutos, Ryan Gauld resgatasse o empate.

Com este resultado, o Farense, que quebrou uma série de três vitórias seguidas, desperdiçou a oportunidade de igualar o Nacional no primeiro lugar do campeonato, seguindo no segundo posto, com 48 pontos, menos dois do que os insulares.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Farense, 1-1

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

1-0, João Graça, 46 minutos.

1-1, Ryan Gauld, 83.

Equipas:

Leixões: Stefanovic, Zé Carlos, Pedro Pinto, Pedro Monteiro, Derick, Franco, Amine, João Graça (Harramiz, 70), Joca (Romário Baldé, 78), Avto e Rui Pedro (Bura, 89).

(Suplentes: Miguel, Burra, Romário Baldé, Harramiz, Braga, Luís Silva e Vítor Bruno)

Treinador: Manuel Cajuda.

Farense: Hugo Marques, Matheus Silva (Miguel Bandarra, 85), Luís Rocha, Rafael Vieira, David Sualehe (Fábio Nunes, 61), Fabrício Isidoro, Lucca (Irobiso, 56), André Vieira, Hugo Seco, Ryan Gauld e Fabrício

(Suplentes: Daniel Fernandes, Arnold, Bura Nogueira, Miguel Bandarra, Patrick, Irobiso e Fábio Nunes).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Carlos Xistra (AF Castelo Branco).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ryan Gauld (21), Hugo Seco (40), Franco (48), Rui Pedro (57), David Sualehe (61), Harramiz (75), Amine (80) e Luís Rocha (90+2).

Assistência: 4324 espectadores.