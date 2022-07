Farense em treino conjunto com os sub-23 à porta aberta antes do estágio

A partida decorrerá antes da partida para o estágio de pré-temporada que os "Leões de Faro" vão realizar entre 10 e 16 de julho, no Luso.

O Farense tem agendado para as 18h00 de sábado um treino conjunto no São Luís, com a formação sub-23, que este ano irá competir na Liga Revelação.

Os sócios e simpatizantes do Farense terão a oportunidade de assistir ao encontro. Depois disso, apenas verão a equipa de Vasco Faísca ao vivo no dia 31 julho, frente ao Wolves, de Bruno Lage, no São Luís, naquele que será o jogo de apresentação à massa associativa.