Farense e Gauld não se entendem e garantem que o médio tem destino definido

Clube algarvio alega que o médio tem mais um ano de contrato.

Ryan Gauld está no centro de um imbróglio no Farense. O clube algarvio alega que exerceu em tempo útil a opção por mais uma temporada no contrato com o jogador, que, por sua vez, se considera livre no mercado. E mais desenvolvimentos são tornados públicos este sábado pelo jornalista Barry Anderson, do "Scotsman" e "Edinburgh Evening News".

De acordo com Anderson, o médio escocês já acertou um acordo verbal com o Vancouver Whitecaps, clube do campeonato dos Estados Unidos (MLS), válido por três épocas, a troco de um milhão de libras (pouco mais de um milhão de euros) durante cada um dos três anos de vínculo.

Gauld, 25 anos, representou o Farense durante as últimas duas épocas e alega que a descida de divisão torna inválida a cláusula de opção por mais uma época. Em Portugal representou ainda Sporting, V. Setúbal e Aves.