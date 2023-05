Farense e Estrela da Amadora: os metros finais de uma corrida louca

A três rondas do fecho da II Liga, algarvios e tricolores querem evitar a terceira posição, que obriga à disputa de um play-off de promoção/despromoção, a duas mãos, contra o antepenúltimo da I Liga.

Depois de o Moreirense se ter sagrado campeão da II Liga na 31.ª jornada, garantindo a subida ao principal escalão do futebol nacional, Farense e Estrela da Amadora prometem luta renhida pelo segundo lugar da tabela classificativa, que também dá acesso direto à I Liga.

A equipa que terminar no terceiro posto terá de disputar um play-off de promoção/despromoção, a duas mãos, contra o antepenúltimo classificado da I Liga (curiosamente, desde que foi criado, a sorte sorriu aos emblemas que competiam na II Liga: Arouca, em 2020/21, e Chaves, na temporada passada).

A três rondas do encerramento da prova, os leões de Faro, que vêm de um triunfo na receção ao FC Porto B (2-0), possuem um ponto de vantagem em relação à formação da Reboleira, que foi derrotada, dentro de portas, pelo Moreirense (2-4). Olhando para o calendário das duas equipas até final, ambas vão jogar duas vezes fora e uma em casa. O Farense desloca-se aos terrenos do Nacional e do Benfica B, atuando, perante os seus adeptos, diante do Tondela; já o Estrela da Amadora vista o Trofense e o Penafiel, recebendo o Nacional.

Na primeira volta do campeonato, os algarvios conseguiram bater, no Estádio de São Luís, os madeirenses (1-0) e os bês encarnados (5-2), porém, foram derrotados pelos beirões (1-0). Quanto aos tricolores, empataram, a duas bolas, frente ao conjunto da Trofa, mas venceram o Nacional, na Choupana (0-1), e os penafidelenses (3-0).

Além da classificação atual, o equilíbrio entre Farense e Estrela da Amadora também se verificou nos confrontos diretos da presente época: na segunda jornada, registou-se uma igualdade a um (Paulinho marcou para os estrelistas e Lucão anotou o tento dos leões de Faro); já na ronda 19, houve um empate a dois (Elves Baldé e Pedro Henrique assinaram os tiros certeiros da turma algarvia, enquanto, do lado tricolor, os brasileiros Aloísio Souza e Ronald Pereira foram os autores dos golos).

Brígido e Mansur distinguidos

Os brasileiros Bruno Brígido e Mansur, do Estrela da Amadora, foram eleitos os melhores das suas respetivas posições, no mês de abril, na II Liga, após a votação dos treinadores principais das 18 equipas que competem na prova. Bruno Brígido, de 32 anos, conquistou 34,13% dos votos e bateu a concorrência de Igor Rodrigues, do Feirense, e Samu Silva, do Mafra, conquistando, pela segunda vez esta temporada, o prémio de melhor guarda-redes. Já Mansur, de 30 anos, somou 26,19% dos votos e superiorizou-se a Zach Muscat, do Farense, e João Marcelo, do FC Porto B, sendo considerado o melhor defesa.