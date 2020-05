Farense de volta: do sonho de João Rodrigues à mão de André Geraldes

O Farense está de volta à I Liga 18 anos depois da última participação

Foi preciso quase que atingir a maioridade para o Farense voltar à I Liga. Foram 18 anos de ausência, uma queda no fundo das distritais, e um despertar que se fez pela mão do empresário e agora presidente da SAD e do clube, João Rodrigues, que esta temporada contou com a ajuda do CEO André Geraldes, antigo team manager do Sporting.

A temporada 2001/02 marcou a descida do Farense à II Liga, após doze temporadas consecutivas no principal escalão do futebol português. Pelo meio, em 1995/96, o Farense chegou à Taça UEFA, atual Liga Europa.

Com a despromoção vieram os problemas financeiros. Em 2003/04 o Farense já estava na antiga II Divisão B, agora Campeonato de Portugal, e na época seguinte caía na III Divisão. Seguiram-se, depois, três anos nos distritais algarvios e em 2008/09 o leão de Faro voltou aos nacionais, no caso à III Divisão. 2009/10 marcou o salto para a II Divisão e em 2013/14 deu-se o regresso à II Liga.

Porém, o Farense tornou a descer para os não profissionais, em 2015/16. Foi em julho de 2016 que o empresário João Barão Rodrigues assume a presidência da SAD, consegue o retorno à II Liga em 2017/18, só que a temporada passada foi marcada pelo sofrimento para garantir a permanência, apenas carimbada na última jornada .

Decidido a guiar o clube da terra à I Liga, João Barão Rodrigues contratou André Geraldes para reorganizar a estrutura do clube. O dirigente entregou o leme a Sérgio Vieira, treinador que tinha iniciado a temporada passada no Famalicão, que veio a subir pela mão de Carlos Pinto, e dotou o plantel com jogadores como o central Luís Rocha ou o avançado Fabrício Simões, figuras importantes na subida do Famalicão da época anterior, e no plantel já havia outros nomes que prometem dar cartas num futuro próximo, como o médio-defensivo Fabrício Isidoro.

Resultado: a capital algarvia está de volta à I Liga.