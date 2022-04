Farense continua num bom momento, vence e ultrapassa Mafra

O Farense, com seis triunfos nos últimos sete jogos no Estádio de São Luís, subiu ao nono lugar, com 40 pontos, mais um do que o Mafra, que registou a segunda derrota seguida no campeonato.

Um golo solitário de Madi Queta bastou para o Farense somar hoje a quarta vitória consecutiva na receção ao Mafra (1-0), em jogo da 30.ª jornada da Liga SABSEG, ultrapassando o adversário na tabela.

O tento do extremo guineense, aos 14 minutos, foi o principal momento de um jogo pobre entre duas equipas com a manutenção praticamente selada, em que os algarvios souberam gerir a diferença até ao apito final sem grandes sobressaltos.

O Farense, com seis triunfos nos últimos sete jogos no Estádio de São Luís, subiu ao nono lugar, com 40 pontos, mais um do que o Mafra, que registou a segunda derrota seguida no campeonato.

Com as duas equipas a meio da tabela, faltando-lhes apenas o carimbo matemático da permanência, a primeira parte, jogada a um ritmo fraco, fez jus à categoria de jogo de final de época.

No final de um primeiro quarto de hora morno, o Farense chegou à vantagem na primeira vez em que 'atacou' a baliza contrária, aos 14 minutos: Mayambela ultrapassou um defesa na direita e cruzou rasteiro para a conclusão fácil de Madi Queta à entrada da pequena área.

O Mafra teve uma ligeira reação, mas o perigo relativo surgiu apenas em dois remates de Rodrigo Martins, o primeiro muito por cima (27) e o segundo para defesa fácil de Rafael Defendi (33).

Com o Farense a gerir a vantagem, os forasteiros podiam ter empatado perto do intervalo, quando João Goulart cabeceou ao poste, após cruzamento da esquerda na sequência de um canto (44).

Descontente com o rumo dos acontecimentos, o técnico do Mafra, Ricardo Sousa, operou três alterações ao intervalo, mas nem por isso a equipa ganhou especial dinâmica em campo, acabando por esgotar as substituições pouco depois da hora de jogo.

O Farense, que se tinha limitado a gerir o resultado até então perante a fraca oposição do rival, acelerou no quarto de hora final, com Pedro Henrique (78), Cristian Ponde (81) e Mayambela (90+4) a desperdiçarem boas ocasiões.

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Mafra, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Madi Queta, 14 minutos.

Equipas:

- Farense: Rafael Defendi, Cláudio Falcão, Robson, Abner, Mayambela, Bruno Paz (Jonatan Lucca, 76), Mica (Fabrício Isidoro, 63), Bandarra, Vasco Lopes (Pedro Henrique, 76), Madi Queta (Elves Baldé, 62) e Cristian Ponde (Harramiz, 89).

(Suplentes: Ricardo Velho, Rafinha, Fabrício Isidoro, Harramiz, Jonatan Lucca, Elves Baldé, Vasco Oliveira, Eduardo Mancha e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

- Mafra: Miguel Santos, Pedro Pacheco, João Goulart, Pedro Barcelos, Tomás Domingos (Dieguinho, 46), Lucas Marques (Leandrinho, 46), Bruno Silva (Gui Ferreira, 63), Francis Cann, Matheus Oliveira (Pedro Lucas, 63), Rodrigo Martins e Okitokandjo (Aparício, 46).

(Suplentes: Renan, Gui Ferreira, Rodrigo Gui, Aparício, Leandrinho, Chano, Dieguinho, Pedro Lucas e Inácio Miguel).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Leandrinho (49), Matheus Oliveira (57), Cláudio Falcão (59).

Assistência: Cerca de 1.500 espectadores.