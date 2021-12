Farense com dez deixa fugir vantagem de dois golos e empata com Nacional

Com a igualdade, o Farense encontra-se no 14.º lugar, com 14 pontos, enquanto o Nacional é sétimo, com 20.

O Farense e o Nacional empataram este domingo (2-2), em partida da 14.ª jornada da Liga SABSEG, em que os locais, a jogar com dez elementos desde os 41, desperdiçaram dois golos de vantagem.

Pedro Henrique, aos 21 minutos, de grande penalidade, e Elves Baldé (55) colocaram os algarvios na frente, com a expulsão de Bura pelo meio, mas Bryan Róchez (57) e Dudu (89) asseguraram o ponto para os forasteiros, mais eficazes num encontro em que os locais estiveram mais vezes perto do terceiro golo.

Com a igualdade, o Farense encontra-se no 14.º lugar, com 14 pontos, enquanto o Nacional é sétimo, com 20.

No reencontro entre duas das equipas despromovidas ao segundo escalão na época passada, o Farense teve a primeira grande ocasião, logo aos dois minutos: Pedro Henrique isolou-se e, em vez de rematar, tentou o passe atrasado para Mica, surgindo Danilovic a cortar na "hora h".

Os madeirenses reagiram com um remate perigoso de Vítor Gonçalves por cima, aos seis minutos, com o jogo a prosseguir com mais bola dos algarvios, mas sem grande intensidade nem jogadas de perigo.

Aos 18 minutos, Pedro Henrique voltou a receber a bola com espaço para correr e só foi travado na grande área por Danilovic, convertendo a respetiva grande penalidade (21) depois de muitos protestos dos forasteiros.

Até ao intervalo, o jogo continuou pobre e sem quaisquer oportunidades, mas o Farense saiu para o intervalo só com dez elementos, após a expulsão de Bura, aos 41, devido a uma entrada "de sola" sobre Francisco Ramos.

No arranque da segunda parte, os algarvios aumentaram a diferença com um "golão" de Elves Baldé (55): o extremo correu praticamente desde a entrada da área do Farense até ao outro lado do campo, fintou Júlio César e, ainda de fora da área, atirou sem hipóteses para António Filipe.

O Nacional reagiu imediatamente, reduzindo as distâncias dois minutos depois (57) - Marco Matias cruzou a preceito e Bryan Róchez, de cabeça, antecipou-se ao guardião Ricardo Velho -, mas, mesmo com mais posse de bola, não soube aproveitar a superioridade numérica.

A equipa de Faro, nesta altura estrategicamente só a apostar no contra-ataque, criou mais vezes perigo, sempre com Elves Baldé em evidência: cruzou para Bruno Paz atirar ao poste (64), atirou a centímetros da baliza (73) e obrigou António Filipe a defesa "apertada" (82).

O Nacional acabou por chegar ao empate, aos 89, beneficiando de uma saída completamente em falso de Ricardo Velho a um livre da direita, com Rafael Vieira a ganhar o lance de cabeça e Dudu a encostar facilmente para o 2-2.

Ricardo Velho ainda se redimiu, no quarto minuto de descontos, evitando a vitória do Nacional com uma grande defesa a um cabeceamento de Rui Correia.

Equipas:

- Farense: Ricardo Velho, Cláudio Falcão, Robson, Abner, Bandarra, Bura, Fabrício Isidoro, Mica (Bruno Paz, 60), Henrique, Elves Baldé (Jonatan Lucca, 86) e Pedro Henrique (Cristian Ponde, 86).

(Suplentes: Rafael Defendi, Gut, Madi Queta, Cristian Ponde, Bruno Paz, Lucas Felippe, Jonatan Lucca, Seruca e Ângelo Taveira).

Treinador: Fernando Pires.

- Nacional: António Filipe, Rúben Freitas (Bosic, 84), Rui Correia, Júlio César (Rafael Vieira, 74), Witi (André Sousa, 74), Danilovic (Rouai, 58), Francisco Ramos, Vítor Gonçalves, Chaby (Dudu, 58), Marco Matias e Bryan Róchez.

(Suplentes: Vágner, Rafael Vieira, Easah Suliman, André Sousa, Alhassan, Jota, Rouai, Dudu e Bosic).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Manuel Mota (Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Júlio César (27), Danilovic (45+2), Mica (60), Abner (64), Vítor Gonçalves (80), Henrique (81) e Fernando Pires, treinador do Farense (87). Cartão vermelho direto para Bura (41).

Assistência: 2.149 espetadores.