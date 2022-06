Farense com contas aprovadas e futebol feminino em perspetiva

O presidente do clube, João Barão Rodrigues, fez um balanço extremamente positivo da época, realçando a subida da equipa sénior de basquetebol e o facto de todas as equipas da formação de futebol irem competir nos campeonatos nacionais na época 2022/23.

O Farense reuniu-se na quarta-feira em Assembleia Geral, tendo o exercício referente a 2021/22 sido aprovado por unanimidade, com resultado positivo de 4.989,92 euros.

O presidente do clube, João Barão Rodrigues, fez um balanço extremamente positivo da época, realçando a subida da equipa sénior de basquetebol e o facto de todas as equipas da formação de futebol irem competir nos campeonatos nacionais na época 2022/23.

Contudo, o maior enfoque do líder dos "Leões de Faro" incidiu nas conversações bastante avançadas com a Câmara Municipal de Faro para que a mesma ceda ao clube um espaço condigno para a implementação do futebol feminino no Farense com a firme intenção de adquirir a certificação cinco estrelas emitidas pela FPF.