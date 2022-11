Farense bate Trofense reduzido a dez e reforça segundo lugar na Liga SABSEG

Triunfo por 3-1 em jogo em atraso da nona jornada da II Liga.

O Farense bateu esta quarta-feira o Trofense, por 3-1, em jogo em atraso da nona jornada da II Liga, aproveitando a inferioridade numérica do adversário para reforçar a almofada de conforto no segundo lugar da competição.

Velasquez abriu o ativo, de livre direto, aos 38 minutos, no lance que originou a expulsão do guarda-redes forasteiro, Miguel Santos, e Rui Costa (47) e Pedro Henrique (87) alargaram a vantagem no segundo tempo, enquanto Youcef Bechou reduziu de grande penalidade (89).

Os algarvios, que garantiram a terceira vitória caseira consecutiva, também terminaram com 10 unidades, face à expulsão de Robson nos descontos (90+3).

Com mais de um mês de pausa no campeonato pela frente, devido à realização do Mundial'2022, o Farense ocupa o segundo lugar, com 28 pontos, a quatro do líder do Moreirense e com mais seis do que os perseguidores Estrela da Amadora e Benfica B.

Já a equipa da Trofa, que soma sete jogos oficiais sem vitórias - seis na II Liga -, está no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com oito pontos, menos um do que a B SAD (16.º).

O Farense teve mais posse de bola no primeiro tempo, perante um Trofense que não se atemorizou, ameaçando logo aos nove minutos, num remate de Issoufi Maiga para defesa de Ricardo Velho.

Aos 33 minutos, Marco Matias surgiu isolado e foi derrubado, fora da área, pelo guardião Miguel Santos, que viu o vermelho direto. Na 'cobrança' do livre, o suplente Tiago Silva não evitou a execução perfeita, ao ângulo, do colombiano Velasquez, que se estreou a marcar no campeonato (38).

Antes do intervalo, Mutsinzi, num 'tiro' forte para fora (45), e Maiga, para nova defesa de Ricardo Velho (45+2), estiveram perto da igualdade.

Mais eficaz, o Farense aumentou a diferença logo no início do segundo tempo, por Rui Costa (47), num remate dentro da área que desviou em Daniel Liberal e enganou o guardião, e deixou o desfecho do encontro encaminhado.

Na reta final da partida, Pedro Henrique marcou o terceiro dos algarvios, num lance de insistência (87), e os forasteiros reduziram, numa grande penalidade assinada por Youcef Bechou (89), com Robson a ser expulso no terceiro minuto de descontos, por falta dura sobre Maiga.

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Trofense, 3-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Velasquez, 38 minutos.

2-0, Rui Costa, 47.

3-0, Pedro Henrique, 87.

3-1, Youcef Bechou, 89 (grande penalidade).

Equipas:

Farense: Ricardo Velho, Talocha, Robson, Muscat, Abner, Cláudio Falcão (Marcos Paulo, 82), Vítor Gonçalves (Lucão, 73), Cristian Ponde (Elves Baldé, 64), Velasquez (Fabrício Isidoro, 73), Marco Matias e Rui Costa (Pedro Henrique, 64).

(Suplentes: Rafael Defendi, Lucão, Pedro Albino, Gonçalo Silva, Marcos Paulo, Vasco Lopes, Fabrício Isidoro, Pedro Henrique e Elves Baldé).

Treinador: Vasco Faísca.

Trofense: Miguel Santos, Tiago Manso (Tiago André, 49), Mutsinzi, Caio Marcelo (Pablo Maldini, 49), Simão Martins, Vasco Rocha, Daniel Liberal, Vilson Caleir (Martim Maia, 46), Andrezinho (Tiago Silva, 37), Issoufi Maiga e Henrique Pachu (Youcef Bechou, 75).

(Suplentes: Tiago Silva, Tiago André, Pablo Maldini, Martim Maia, Schurrle, Vanilson, Youcef Bechou, Traquina e Djalma Campos).

Treinador: Bruno China.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Velasquez (28), Vasco Rocha (30), Tiago Manso (43), Simão Martins (71) e Talocha (90+1). Cartão vermelho direto para Miguel Santos (34) e Robson (90+3).

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.