Farense bate Académica em particular de pré-temporada

O Farense acaba, este domingo, o estágio de pré-época, que decorreu durante oito dias no Luso, com dois encontros particulares. O primeiro realizou-se esta manhã, frente à Académica, que esta temporada desceu à Liga 3, com os Leões de Faro a vencerem, por 2-1.

A equipa de Faro chegou ao intervalo a perder por 1-0, com o golo dos estudantes a ser apontado ao minuto 36, por Diogo Cardoso. Na etapa final, os Leões de Faro' deram a volta ao marcador, com o empate a surgir ao minuto 71 por Elves Baldé e, cinco minutos volvidos, Cláudio Falcão marcou o golo que deu a vitória ao Farense.

A equipa de Vasco Faísca tem ainda este sábado, às 17 horas, um segundo embate, desta feita frente ao Anadia, também da Liga 3.