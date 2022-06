Farense aposta em João Oliveira, jovem central de 19 anos

Defesa alinhava no Sacavenense e vai começar pela equipa sub-23.

João Oliveira, central de 19 anos ex-Sacavenense, que fez a formação no Casa Pia, Belenenses e Cova da Piedade, além do emblema de Sacavém, é reforço do Farense.

Na presente temporada, o defesa realizou 22 jogos e marcou dois golos pela equipa do Campeonato de Portugal. João Oliveira vai, para já, integrar a equipa sub-23 dos "leões de Faro" podendo também integrar os quadros da equipa principal, desconhecendo-se para já a duração do contrato.