Farense apoia "solução de meritocracia" caso não se joguem as jornadas finais

"Imperioso que sejam feitos todos os esforços para que nas competições de seniores sejam disputadas todas as jornadas em falta", diz o clube, em comunicado

O Farense tomou posição sobre as decisões da Federação Portuguesa de Futebol e da Associação de Futebol do Algarve, relativas à conclusão de todas as provas nos escalões de formação, mas deixa bem claro que, no caso do futebol profissional, acha "imperioso que sejam feitos todos os esforços para que nas competições de seniores sejam disputadas todas as jornadas em falta", e se, "por algum motivo não for possível completar as jornadas em falta, o SC Farense apoia uma solução baseada na meritocracia, visto terem sido concluídas mais de 70% das jornadas em disputa - para além de que todas as possíveis formas de aferir quem é promovido, seja por pontos, número de vezes em posição de promoção ao longo das 24 jornadas e ainda pontos a meio do campeonato".

Eis o teor do comunicado oficial:

"Cumpre ao Sporting Clube Farense informar que na sequência do comunicado infra da Federação Portuguesa de Futebol, a Associação de Futebol do Algarve determinou que:

-- Se dão por concluídas todas as provas distritais, no âmbito do futebol e do futsal, abrangendo as categorias etárias de Juniores, Juvenis, Iniciados e Infantis, uma vez que se tratam das categorias com competição formal;

-- Se dão também por concluídas todas as atividades de carácter lúdico de futebol e futsal, relativas às categorias etárias de Benjamins, Traquinas e Petizes.

O Sporting Clube Farense está solidário com a decisão referente às categorias supra mencionadas, tendo em conta o facto de se tratar de dimensões jovens, não séniores e não profissionais. O Sporting Clube Farense manifesta ainda a sua solidariedade à Federação Portuguesa de Futebol, Liga de Futebol e a todas as associações de futebol que se vêm envoltas num período de decisões difíceis.

É preciso equidade, sentido de justiça e responsabilidade, tanto nas decisões tomadas a nível das camadas jovens, como ao nível de todo o futebol sénior e profissional.

Apesar do apoio, que reiteramos, à conclusão das competições jovens neste momento de emergência, achamos imperioso que sejam feitos todos os esforços para que nas competições de seniores sejam disputadas todas as jornadas em falta.

Aguardamos no entanto, da parte da AFA, a decisão relativamente à definição das subidas e descidas dos escalões jovens.

Se por algum motivo não for possível ,completar as jornadas em falta,o SC Farense apoia uma solução baseada na meritocracia, visto terem sido concluidas mais de 70% das jornadas em disputa - para além de que todas as possíveis formas de aferir quem é promovido, seja por pontos, número de vezes em posição de promoção ao longo das 24 jornadas e ainda pontos a meio do campeonato.

Queremos deixar uma palavra a todos os sócios e adeptos, assegurando-lhes que tudo iremos fazer para defender ao limite os legítimos direitos do SC Farense.

Sporting Clube Farense e Sporting Clube Farense, Algarve Futebol SAD"

Recorde-se que os leões de Faro ocupam o 2.º lugar na II Liga, estando por isso em posição de subida ao escalão principal.