Farense anuncia sucessor de Jorge Costa no comando técnico

Fanã assume o comando técnico do Farense

Novo treinador era o responsável pela formação sub-23 do emblema algarvio.

Fernando Pires (Fanã) vai assumir o cargo de treinador da equipa principal do Farense, ocupando o lugar deixado por Jorge Costa, revelou o clube da Liga SABSEG.

Fanã, que já tinha feito parte da equipa técnica de Paco Fortes, desempenhava o cargo de técnico dos sub-23 e assume, agora, assim a liderança da equipa principal dos algarvios.

"O Sporting Clube Farense SAD comunica que o treinador Fernando Pires (Fanã) o responsável pela equipa dos Sub-23 irá assumir o cargo de treinador da equipa principal. Sendo ele uma das personalidades do Farense com mais anos de casa e que melhor conhece os valores do clube, desejamos-lhe o maior sucesso nesta nova responsabilidade", escreveu o clube em comunicado.