Farense anuncia reforço proveniente do Campeonato de Portugal

O médio ofensivo Tiago Sousa, de 19 anos e natural de São Brás de Alportel, que fez a formação no 1º de Janeiro (São Brás de Alportel) e Louletano, que esta temporada - ainda como júnior -realizou 18 jogos no Campeonato de Portugal ao serviço dos seniores do Louletano, é reforço do Farense.

Sem se conhecer os pormenores do contrato, o jogador numa primeira fase irá integrar o plantel da equipa sub-23 dos "Leões de Faro", que compete na Liga Revelação.