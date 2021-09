Farense anula desvantagem de dois golos e empata com Benfica B

O Benfica B esteve a ganhar por duas bolas, mas permitiu a reação do Farense este domingo na Liga SABSEG.

O Farense e o Benfica B empataram este domingo (2-2) no Estádio Algarve, em partida da sexta jornada da Liga SABSEG, em que os algarvios, que continuam sem ganhar na prova, anularam uma desvantagem de dois golos.

Os tentos de Cher Ndour (dois minutos) e Henrique Araújo (13) tiveram resposta de Cristian Ponde (21) e Loide Augusto (48), num encontro que teve ainda quatro bolas nos "ferros" - três para o Farense e uma para o Benfica B - e que terminou com os algarvios reduzidos a 10, por expulsão de Abner (85).

Na "casa" emprestada do Farense, que tem o relvado do Estádio de São Luís interditado, o arranque do Benfica B foi demolidor e eficaz, com dois golos em dois remates nos 13 minutos iniciais.

Primeiro foi o médio italiano Cher Ndour, aos dois minutos, a rematar dentro da área sem hipóteses para Ricardo Velho (em estreia no "onze" algarvio), após uma bola cruzada da direita por Filipe Cruz com ressalto nas costas de um defesa.

Pouco depois, aos 13, Henrique Araújo concluiu "à ponta de lança" uma assistência de Martim Neto, assinando o seu quarto golo da temporada em seis jornadas.

Entre os dois golos dos "encarnados", Mayambela criou perigo (quatro minutos), com Samuel Soares a defender para canto, mas os algarvios reagiram de imediato e reduziram à passagem dos 21 minutos, por Cristian Ponde, após passe de Abner.

O jogo manteve-se equilibrado até ao intervalo, com oportunidades para os dois lados: Ricardo Velho evitou os remates de Cher Ndour (30) e Umaro Embaló (32), enquanto Elves Baldé, num cruzamento perigoso, enviou a bola ao poste (38).

O segundo tempo abriu praticamente com o tento da igualdade, num cruzamento de Loide Augusto (48), cuja direção e a tentativa de Pedro Henrique de chegar à bola confundiram o guardião Samuel Soares.

O Farense "apertou" a partir daí, numa segunda parte de sentido único em que o Benfica B chegou pouco ao meio-campo contrário, mas as ocasiões de golo escassearam e só Elves Baldé voltou a criar perigo, num remate à barra (55).

Já com o jogo "partido" e os algarvios reduzidos a 10 - Abner foi expulso por entrada feia (85) -, as duas equipas podiam ter marcado nos descontos, período com duas bolas nos "ferros": Lucca aos 90+4, na cobrança de um livre direto, e Ronaldo Camará, um minuto depois, num "tiro" de fora da área.

Os "encarnados" são terceiros da II Liga, com 11 pontos, a quatro do líder Feirense, enquanto os algarvios ocupam a 16.ª e antepenúltima posição, com três.

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Benfica B, 2-2.

Ao intervalo: 1-2.

Marcador:

0-1, Cher Ndour, 02 minutos.

0-2, Henrique Araújo, 13.

1-2, Cristian Ponde, 21.

2-2, Loide Augusto, 48.

Equipas:

- Farense: Ricardo Velho, Alex Pinto (Loide Augusto, 16), Bura, Robson, Abner, Cláudio Falcão (Pedro Henrique, 46), Amine, Fabrício Isidoro, Mayambela (Lucca, 46), Elves Baldé (Sylla, 77) e Cristian Ponde (Henrique, 87).

(Suplentes: Rafael Defendi, Henrique, Bruno Paz, Loide Augusto, Lucca, Mica, Sylla, Eduardo Mancha e Pedro Henrique).

Treinador: Fernando Pires.

- Benfica B: Samuel Soares, Filipe Cruz, Tomás Araújo (Pedro Álvaro, 46), Pedro Ganchas, Sandro Cruz (Rafael Rodrigues, 75), Rafael Brito, Martim Neto (Ronaldo Camará, 83), Cher Ndour (Jair Tavares, 46), Samu (Diogo Capitão, 46), Umaro Embaló e Henrique Araújo.

(Suplentes: Carlos Santos, Duk, Tiago Gouveia, Jair Tavares, Diogo Capitão, Ronaldo Camará, Fabinho, Rafael Rodrigues e Pedro Álvaro).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Árbitro: Bruno José Costa (Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cher Ndour (23), Samu (36), Lucca (50), Pedro Álvaro (65), Filipe Cruz (90+3) e Robson (90+5). Cartão vermelho direto para Abner (85) e Manuel Balela, delegado do Farense (88).

Assistência: 1.659 espetadores.