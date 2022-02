Farense: duas saídas e um reforço para a defesa

O jogador, que chegou há Europa em 2020 vindo da formação Nkufo Academy Sports para o Viljandi Jalgpalliklubi Tulevik, chega agora a Faro para representar, para já, a equipa dos Sub-23 dos "Leões de Faro

A chegada de Pedro Albino para reforçar a defesa do Farense, vindo do Amora, fez com que o defesa central, de 21 anos, André Seruca e o médio Ruben Costa, de 22 anos, fossem cedidos por empréstimo até final da época ao Amora FC SAD. No sentido inverso, o defesa direito Camaronês Mintongo Mpal Arc-En-Ciel de 19 anos, que estava no Viljandi Jalgpalliklubi Tulevik da Liga principal da Estónia, é reforço do Farense.

O jogador, que chegou há Europa em 2020 vindo da formação Nkufo Academy Sports para o Viljandi Jalgpalliklubi Tulevik, chega agora a Faro para representar, para já, a equipa dos Sub-23 dos "Leões de Faro", que compete na Liga Revelação, embora tenha assinado um contrato profissional com o Farense, por duas temporadas e meia.

COMUNICADO DO FARENSE

"Os nossos atletas André Seruca e Ruben Costa irão a título de empréstimo para o Amora FC SAD até final da época. Estes jovens promissores irão ter oportunidade de jogar e evoluírem numa liga muito competitiva (Liga 3). Desejamos toda a sorte para os nossos Leões de Faro"