Farense aceitou adiar o jogo com a Académica e já há nova data

Académica a contas com a covid-19

Partida da ronda 17 da Liga SABSEG será realizada no dia 3 de fevereiro.

O Farense fez saber esta terça-feira que após o pedido da Académica, devido à situação pandémica que afetou vários dos atletas da Briosa, que aceitou adiar o jogo que tinha data prevista para a próxima quinta-feira feira, no São Luís, às 20h15.

O encontro referente à jornada 17 da Liga SABSEG será realizado no dia 3 de fevereiro.

Eis o comunicado do Farense:

"O Sporting Clube Farense SAD comunica que após a solicitação da Associação Académica de Coimbra para o adiamento do jogo do dia 06/01 devido à situação pandémica que afetou vários dos seus atletas com covid-19, acedeu desde logo ao seu pedido para a alteração para o dia 03/02 às 20h15."