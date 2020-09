Faquirá e a saída do Covilhã: "Não interessa como aconteceram..."

Deixou o comando técnico após três derrotas em igual número de jogos esta época.

Daúto Faquirá deixou o comando técnico do Covilhã depois de três jogos esta temporada. Em delcarações à assessoria de imprensa, o treinador abordou a saída numa fase precoce da temporada.

"Não tivemos resultados e são aquelas verdades de La Palisse. Ficámos com três derrotas em três jogos. Não interessa como aconteceram, as pessoas não olham para isso. Mas é importante perceber que tivemos dois jogos fora e um em casa. No duelo como anfitriões, tivemos dois penáltis falhados, o que não é comum", apontou.

" O que conta são os resultados e os golos, mas também a sua origem. A equipa criou-os, teve sempre o domínio dos jogos e posse de bola, embora este fator acabe por ser subjetivo. Contudo, dá informações sobre o nosso domínio. Só no jogo com o Vizela , a posse foi repartida. Em Penafiel, e em casa, com o Cova da Piedade, estivermos sempre por cima do jogo. Tenho a noção que esta equipa que construímos, nós e a Direção, é para estar nos cinco, seis primeiros lugares. Foi tudo pensado de forma exaustiva. Estávamos em construção, porque temos 70 por cento do plantel novo. Começámos o desafio frente ao Penafiel com três jogadores titulares no ano passado, a mesma coisa na partida com o Cova da Piedade, e, em Vizela, foram quatro titulares. Isto é um processo que carece de tempo", continuou Faquirá.

"Tínhamos um défice que está a ser colmatado, em termos de formação de plantel, com jogadores para resolver no último terço do campo. Quando estávamos perto de começar, chegaram quatro atletas e mais um avançado, à terceira jornada. Falamos de futebolistas com lugares importantes, como guarda-redes, central, extremo e mais um avançado. Começámos a pré-época com 14 atletas, num ano atípico, com quatro a seis meses de paragem. Já fiz mais de 12, 13 plantéis e sei o que é necessário e importante para construí-los. Isto justifica, também o facto de não termos começado bem. Só na quarta semana de treino, é que tivemos um avançado à disposição, era o 3º avançado do Sp. Covilhã em 2020. Para 3 posições avançadas, tínhamos 4 jogadores e um deles sem treinos", rematou.

Recorde-se que Capucho foi o escolhido para render Daúto Faquirá no Covilhã.