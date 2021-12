Fanã deixa comando técnico e Farense de novo à procura de treinador

Técnico vai continuar como coordenador da formação do clube algarvio.

Fanã deixou este domingo o comando técnico do Farense. A derrota de ontem, sábado, frente ao Chaves por 2-1 ditou a saída do treinador, que substitui Jorge Costa a dia 13 de setembro.

Ao comando dos algarvios, e em 14 jogos realizados, Fanã alcançou quatro vitórias, sete empates e três derrotas.

O técnico vai continuar como coordenador da formação, cargo que já ocupava antes de assumir a equipa principal do Farense. Neca, adjunto, irá fazer a transição até o clube encontrar um sucessor.



Eis o comunicado divulgado pelo Farense:



"O S.C. Farense faz saber a todos os seus associados e adeptos que, chegou a acordo com o treinador principal Fernando Pires 'Mister Fanã', para não continuar a orientar a equipa principal .



De salientar e agradecer o Farensismo ,disponibilidade, abnegação e espírito de solidariedade demonstrados pelo treinador Fernando Pires, ao assumir a responsabilidade de condução e orientação da nossa equipa, num período de particular dificuldade e exigência.



Assim, o Sporting Clube Farense continuará a beneficiar do profissionalismo e conhecimentos técnicos do nosso treinador Fernando Pires, nas funções, já anteriormente por sí exercidas, de coordenador do futebol de formação."